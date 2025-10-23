Vicepresident Vance: beledigd over stunt rond Westoever

TEL AVIV (ANP) - De Amerikaanse regering is niet blij met de stemming in het Israëlische parlement over de annexatie van de Westelijke Jordaanoever. Vicepresident JD Vance zegt dat het om een politieke stunt gaat, en dat de stemming niet wordt omgezet in beleid. Hij zei zelfs beledigd te zijn.

De stemming vond plaats tijdens een bezoek van Vance aan het land. Hij zegt vernomen te hebben dat het ging om een symbolische stemming, zonder praktische gevolgen. "Als het een politieke stunt was, was het een hele domme politieke stunt. En ik ben persoonlijk enigszins beledigd."

"De Westelijke Jordaanoever wordt niet geannexeerd door Israël", aldus Vance. "Het beleid van de regering-Trump is dat de Westelijke Jordaanoever niet wordt geannexeerd door Israël. Dat blijft het beleid."