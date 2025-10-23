Vlak voor verkiezingen spoeddebat Zuid-Holland over windturbines

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland houdt vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen een spoeddebat over de mogelijke komst van windturbines in het Groene Hart. Elf leden van Provinciale Staten hebben verzocht om een extra vergadering, die komende maandagavond wordt gehouden.

JA21 vroeg het debat aan, met steun van PVV, Forum voor Democratie, Groep Hart voor Zuid-Holland en JOU. Samen hebben zij 11 van de 55 volksvertegenwoordigers. In de provinciewet staat dat de Staten vergaderen als minstens een vijfde van de leden hierom verzoekt. Commissaris van de Koning Wouter Kolff stemde dan ook in.

Al enkele maanden is er maatschappelijke en politieke onrust in Zuid-Holland over de mogelijkheid dat tientallen windturbines van 240 meter hoog in het Groene Hart komen. De provincie publiceerde vlak voor de zomer een onderzoek naar geschikte locaties in het open landschap binnen de Randstad. Het leidde tot honderden boze brieven van inwoners, die ook met rechtszaken dreigen. De ontwerp-herziening van het omgevingsbeleid, die het Zuid-Hollandse college maandag naar buiten bracht, bevat het voorstel om elf locaties open te stellen.

Grote maatschappelijke onrust

De coalitiepartijen BBB, VVD en CDA wilden de afgelopen weken niet duidelijk uitspreken hoe ze hierover denken. Ze verwezen steeds naar de debatten die vanaf november gevoerd worden over de ontwerp-herziening, waar de Staten uiteindelijk over besluiten. JA21 hoopt echter maandag via moties al duidelijkheid te verschaffen over welke locaties wel en niet in aanmerking komen.

"De maatschappelijke onrust is groot en sinds de publicatie van het nieuwe omgevingsbeleid is die onrust alleen maar toegenomen", zegt JA21-fractievoorzitter Thom van Vugt. "Inwoners van Zuid-Holland verdienen duidelijkheid en kunnen niet langer in onzekerheid blijven."