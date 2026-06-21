Hier is je vakantie in 2026 ineens goedkoper – dankzij de wisselkoers

Voor Nederlanders is een vakantie in 2026 vooral goedkoper in landen waar de euro recent flink is versterkt ten opzichte van de lokale munt. Dat levert concrete koopkrachtwinst op bij eten, overnachten en lokale diensten, zelfs als tickets en belastingen duurder zijn dan vorig jaar.

Waar de euro nu het sterkst is

Volgens een recente analyse van wisselkoersen tussen maart 2025 en maart 2026 boek je de grootste koopkrachtwinst in delen van Midden- en Zuid-Amerika. In Honduras en Barbados is de euro respectievelijk circa 11 en 10 procent meer waard dan een jaar eerder; ook in Guatemala, Argentinië en Chili ligt de winst rond de 8 à 9 procent.

Ook in klassieke dure bestemmingen als de Verenigde Staten en Canada tikt de sterkere euro door: de koopkracht van eurotoeristen ligt daar nu grofweg 7 procent hoger dan vorig jaar. Dat betekent dat dezelfde huurauto, hotelkamer of steak in dollars dit jaar netto goedkoper kan uitvallen, ondanks hogere lokale prijzen.

Waarom dit nu speelt

De euro profiteert van relatief hoge beleidsrentes en de verwachting dat de Europese Centrale Bank minder snel zal versoepelen dan eerder gedacht, waardoor de munt sterker blijft tegenover een mandje van valuta. Tegelijk voelen Nederlandse reizigers hun reizen duurder aan door hogere brandstof- en vervoerskosten, ook al blijkt uit prijsvergelijkingen dat meer dan de helft van de pakketreizen voor 2026 feitelijk goedkoper is dan in 2025.

Die spanning tussen dure tickets en gunstige wisselkoersen leidt tot een herverdeling van vakantiekeuzes: verre reizen naar landen met een zwakke munt worden relatief aantrekkelijker dan een weekje eurozone-strand, waar je valutavoordeel nul is.

Hoe je het valutavoordeel pakt

Reisorganisaties en vergelijkingssites benadrukken dat vooral de dag-tot-dagkosten op bestemming – eten, drinken, excursies – profiteren van een sterke euro, niet zozeer de pakketprijs zelf. Wie slim wil boeken, let dus op bestemmingen met een verzwakte lokale munt, combineert dat met reizen buiten het hoogseizoen en vermijdt onnodige koersopslagen via prepaid-reiskaarten of speciale betaalrekeningen.

De vraag is niet langer of je op vakantie gaat, maar of je nog wél naar de eurozone vliegt als je geld buiten Europa meer waard is dan thuis.