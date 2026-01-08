Vicepresident Vance waarschuwt Europeanen Trump serieus te nemen

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance waarschuwt Europese leiders zijn chef, president Donald Trump, serieus te nemen. Hij zei dit op een vraag over Groenland, dat volgens Trump beter onderdeel van de VS kan zijn dan een autonoom deel van het Deense koninkrijk. In Washington wordt gesproken over mogelijkheden het grootste eiland ter wereld, met 57.000 inwoners, te kopen of gewoon in te nemen.

"Ik denk dat mijn advies aan Europese leiders zou zijn, en aan wie dan ook, om de president van de Verenigde Staten serieus te nemen", aldus Vance. "Wij willen dat Europa de kwestie van de veiligheid van Groenland ernstiger opvat."

De Amerikaanse aanspraken zijn niet nieuw, maar zorgen voor veel onrust in Denemarken, andere Europese landen en bij de NAVO. De regering-Trump heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro onlangs gevangengenomen. Vance zei na die militaire operatie dat Trump Maduro uitwegen had aangeboden, maar dat Maduro Trump niet serieus nam.