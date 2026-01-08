ECONOMIE
Bloomberg: Paramount wil muziekzender MTV weer groot maken

Economie
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 21:59
anp080126192 1
LOS ANGELES (ANP) - Het Amerikaanse mediaconcern Paramount Skydance wil muziekzender MTV weer groot maken en zoekt daarbij de hulp van de muziekindustrie. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.
Volgens de bronnen heeft Paramount, dat sinds kort wordt geleid door film- en tv-producent David Ellison, gesprekken gevoerd met meerdere grote bedrijven en vooraanstaande figuren uit de muziekindustrie over het verwerven van een belang in de zender. Paramount zou ook financiële adviseurs hebben ingehuurd om een partner te vinden die geld in MTV wil investeren en extra's kan bieden, zoals muziekrechten of connecties met topartiesten.
MTV lijkt de laatste 20 jaar in verval geraakt en heeft zijn centrale rol in de popcultuur verloren. Paramount zou nog wel kansen zien voor MTV door de focus weer op muziek te leggen. MTV begon in 1981 als een kanaal dat muziekclips uitzond, voordat het een thuisbasis werd van reality-tv-programma's als The Real World en Jersey Shore. Per 1 januari zijn juist alle MTV-muziekkanalen in Europa stopgezet.
