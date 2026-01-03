Vicepresident Venezuela: we worden geen kolonie

CARACAS (ANP/RTR/AFP) - De Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez heeft haar land toegesproken na de arrestatie van president Maduro. Ze stelde op televisie dat haar land nooit meer de "kolonie" zal zijn van een rijk.

De speech volgde op de aanhouding van Maduro en diens echtgenote door de VS tijdens een militaire operatie. Rodríguez eiste hun onmiddellijke vrijlating en noemde Maduro "de enige president van Venezuela".

Rodríguez, op televisie omringd door topbestuurders, riep verder op tot kalmte en eenheid om het land te verdedigen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de VS Venezuela tijdelijk gaan besturen, zonder daar verder in detail over te treden.

Trump had eerder verklaard dat Rodríguez lang heeft gebeld met zijn buitenlandminister Marco Rubio. Ze zou toen medewerking hebben toegezegd. "Ik denk dat ze heel vriendelijk was", zei Trump. "Maar ze heeft eigenlijk geen keuze."