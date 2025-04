Vicepresident VS J.D. Vance spreekt medeleven uit met christenen

ROME (ANP) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt na de dood van de paus mee te leven met "de miljoenen christenen in de wereld die van hem hielden". De rechterhand van president Donald Trump had op paaszondag nog een persoonlijke ontmoeting met de 88-jarige Franciscus. "Ik was blij hem gisteren te zien, hoewel hij duidelijk erg ziek was", schreef hij op X.

De paus stond bekend als een criticus van het anti-immigratiebeleid van de regering-Trump. Op beelden is te zien dat hij zondag in zijn rolstoel zat tijdens de ontmoeting met Vance, die zelf katholiek is. Het ging volgens het Vaticaan om een kort privégesprek. "Moge hij in vrede rusten", schreef de vicepresident in zijn bericht over het overlijden van Franciscus.