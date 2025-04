Videobeelden opgedoken van aanval op hulpverleners Gaza

NEW YORK (ANP/AFP) - Op de telefoon van een omgekomen ambulancemedewerker in de Gazastrook zijn beelden teruggevonden van een aanval op hulpverleners. De video lijkt de officiële Israëlische lezing over wat is voorgevallen tegen te spreken.

De beelden stonden naar verluidt op de telefoon van een man die is teruggevonden in een massagraf. Hij zou hebben behoord tot de hulpverleners die volgens de VN en de Palestijnse Rode Halve Maan op 23 maart zijn gedood door de Israëlische krijgsmacht.

Het filmpje is in handen van internationale media als persbureau AFP en The New York Times. Die krant zegt de beelden te hebben gekregen van een diplomaat bij de VN.

Lampen

Op de video is te zien dat ambulances en een brandweerwagen door de nacht rijden. Op enig moment stoppen ze en momenten later klinken schoten.

Israël had eerder verklaard dat sprake was van verdachte voertuigen die zonder lichten reden. Op de beelden is te zien dat de ambulances wel degelijk hun lampen en sirenes aan hebben.