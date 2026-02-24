ECONOMIE
Zus van Kim Jong-un krijgt promotie op partijcongres

door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 3:27
PYONGYANG (ANP) - De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een promotie gekregen tijdens een zeldzaam partijcongres, melden staatsmedia dinsdag.
Kim Yo-jong werd door het Centraal Comité benoemd tot afdelingsdirecteur binnen de regerende Arbeiderspartij. Eerder was ze adjunct-afdelingsdirecteur. In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang verzamelden zich duizenden partijleden voor het meerdaagse partijcongres dat eens in de vijf jaar wordt gehouden.
Kim Yo-jong behoort al lange tijd tot de naaste vertrouwelingen van haar broer en is een van de meest invloedrijke vrouwen in Noord-Korea.
Naar verwachting zal Kim Jong-un later tijdens het congres de volgende fase van het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea onthullen.
