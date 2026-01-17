Van 't Wout prolongeert titel 1500 meter op EK shorttrack

TILBURG (ANP) - Jens van 't Wout heeft zijn titel geprolongeerd op de 1500 meter bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Tilburg. De kopman van de Nederlandse ploeg was de sterkste in de finale. Hij nam vier ronden voor het einde de koppositie in en stond die niet meer af.

De Let Roberts Kruzbergs schaatste kort achter Van 't Wout naar het zilver en de Italiaan Thomas Nadalini behaalde het brons.

Friso Emons was veroordeeld tot het rijden van de B-finale. Hij won die race voor landgenoot Itzhak de Laat.