Vier mannen veroordeeld in Spanje voor moord met homofoob motief

LA CORUÑA (ANP/RTR) - Voor de rechtbank in de Spaanse stad A Coruña heeft een jury vier mannen veroordeeld voor een moord met homofobisch motief in 2021. Ze krijgen later pas hun straf te horen. De aanklager heeft celstraffen van 22 tot 27 jaar geëist.

Drie van de vier veroordeelden zijn schuldig bevonden aan moord met verzwarende omstandigheden. De vierde man is veroordeeld wegens medeplichtigheid.

Samuel Luiz werd in juli 2021 buiten een uitgaansgelegenheid in A Coruña aangevallen door een groep mensen. Hij stierf later in het ziekenhuis. Volgens de jury staat vast dat de leider van de groep op basis van Luiz' kleding en manier van praten had geconcludeerd dat hij homo was. Hij riep homofobe beledigingen naar Luiz voor hij aanviel, en maakte vervolgens ook nog homovijandige opmerkingen tegen de andere beklaagden. De spraakmakende moord leidde tot veel protesten in Spanje en in andere landen.

Volgens cijfers van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er in 2023 364 haatmisdrijven gepleegd met betrekking tot seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Daarvoor zijn 184 mensen gearresteerd.