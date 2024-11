Voor het eerst meer dan 19 graden gemeten eind november

HOUTEN (ANP) - Voor het eerst sinds het begin van de metingen is het eind november warmer dan 19 graden geworden. In het Limburgse Ell is zondag een temperatuur gemeten van 19,1 graden, meldt Weeronline.

Niet eerder werd een temperatuur van 19 graden of hoger gemeten na 8 november. Wel steeg in 2006 het kwik op 25 november tot 18,9 graden. Die waarde werd destijds ook gemeten in Ell.

Eerder zondag sneuvelde het datumwarmterecord van 24 november. Rond het middaguur werd het 14,7 graden op het hoofdstation in De Bilt, waarmee het vorige record werd verbroken. De temperatuur steeg zondag nog verder. Het werd uiteindelijk 16,9 graden in De Bilt.