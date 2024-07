Vier mensen opgepakt van uitzendbureau Den Haag om mensensmokkel

DEN HAAG (ANP) - De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier mensen van een uitzendbureau in Den Haag aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Zij worden ook verdacht van het aan het werk zetten van illegale vreemdelingen. Nog twee anderen van hetzelfde uitzendbureau zijn aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de arbeidsinspectie donderdag.

Het uitzendbureau stond al langer op de radar van de inspectie, omdat er al vanaf 2022 meldingen over het bedrijf binnenkwamen. Ook ontdekte de arbeidsinspectie tijdens een controle bij het uitzendbureau in 2021 personeelsdossiers met valse Griekse identiteitskaarten. Deze werknemers bleken in het echt de Georgische nationaliteit te hebben. In veel gevallen gaat het bij het bedrijf om illegale Georgiërs. Verder werd in 2022 een vrouw van het uitzendbureau opgepakt door de politie die zei vrouwen met valse identiteitsbewijzen naar hotels te moeten brengen waar ze aan het werk gingen.

De arbeidsinspectie meldt dat nu ook de eigenaar van het uitzendbureau is opgepakt. Bij de aanhoudingen in Den Haag en Arnhem werden huizen en bedrijfspanden doorzocht. Daarbij zijn vier auto's, 34 bedrijfswagens, een woning, designkleding en -tassen, gouden sieraden, horloges, brillen en 25.000 aan cash in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen, vorderingen van opdrachtgevers en terugbetalingen van leningen.