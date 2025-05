Vier slachtoffers Liverpool nog ernstig gewond in ziekenhuis

LIVERPOOL (ANP/AFP) - Vier mensen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis, nadat een auto maandag was ingereden op een menigte in het Engelse Liverpool. Er vielen bijna vijftig slachtoffers. De vermeende bestuurder is opgepakt.

De vier liggen "heel erg ziek in het ziekenhuis", aldus burgemeester Steve Rotheram tegen de BBC. "We hopen natuurlijk dat ze het redden." Eerder werd bekendgemaakt dat 27 gewonden naar het ziekenhuis waren gebracht en dat twintig anderen ter plaatse waren behandeld.

De verdachte is een 53-jarige Brit. De politie zegt het incident niet als een terroristische daad te behandelen en denkt niet dat er meer verdachten zijn. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder op de menigte is ingereden.

Het incident viel samen met de viering van de landstitel van voetbalclub Liverpool. Tienduizenden mensen waren daarvoor op straat. De voetbalspelers passeerden in een open bus de plek waar kort daarna de aanrijding zou plaatsvinden.