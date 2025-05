Hoge Chinese staalexport verstoort wereldwijde markt, stelt OESO

PARIJS (ANP) - De sterke stijging van de Chinese staalexport heeft de wereldwijde staalmarkt verstoord en staat investeringen in verduurzaming van de industrie in de weg. Dit meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuw rapport. De toename zet staalbedrijven uit andere landen onder druk.

De staalexport van China bereikte in 2024 een recordniveau van 118 miljoen ton. Daarmee is de uitvoer meer dan verdubbeld sinds 2020, ondanks de zwakke groei in de wereldwijde vraag naar het metaal. De OESO wijt de productiestijging in China aan hoge subsidies.

Door de gestegen productie in China is de winstgevendheid van staalbedrijven in andere landen flink gezakt, aldus de OESO. Daardoor zijn in die landen volgens een schatting van de organisatie 113.000 banen verloren gegaan.