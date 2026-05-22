Vier tenten Rode Kruis neergezet voor aanmeldcentrum Ter Apel

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 15:01
TER APEL (ANP) - Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn vier tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen, liet een woordvoerder eerder al weten.
Kort voordat de tenten rond 14.00 uur werden geplaatst, kwamen twee medewerkers van het aanmeldcentrum naar buiten gelopen. Ze riepen een deel van de groep die op het grasveld zat te wachten bijeen. Er werden namen omgeroepen van ongeveer twintig mensen die vervolgens het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen vrij is gekomen, wilde een medewerker niet zeggen.
Voor de ingang van het aanmeldcentrum zitten rond 14.30 uur nog tussen de twintig en dertig mensen te wachten. Ook zijn er medewerkers van het Rode Kruis en van VluchtelingenWerk aanwezig.
