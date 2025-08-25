ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vier verdachten aangehouden na dood Nederlandse broers in Turkije

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 12:48
bijgewerkt om maandag, 25 augustus 2025 om 13:02
anp250825103 1
Vier mensen zijn aangehouden in Turkije in verband met de dood van twee Nederlandse broers, melden Turkse media. De jongens van 15 en 17 jaar uit Noord-Holland werden vrijdagochtend dood gevonden in hun hotelkamer in Istanbul.
Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Turkse media werden de jongens onwel nadat zij bij twee restaurants hadden gegeten in de buurt van het Taksimplein. De eigenaren van die restaurants zijn aangehouden. Inmiddels zijn drie verdachten voorwaardelijk vrij en de vierde heeft huisarrest gekregen, aldus Turkse media.
De vader van de jongens moest naar het ziekenhuis. Zondag werd duidelijk dat hij buiten levensgevaar is. Volgens de NOS is hij inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit niet bevestigen.
Vorig artikel

Walibi trekt omstreden reclamespotje helemaal terug

Volgend artikel

Mogelijk explosief gevonden bij politiebureau centrum Amsterdam

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten