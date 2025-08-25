Walibi trekt omstreden reclamespotje helemaal terug

BIDDINGHUIZEN (ANP) - Attractiepark Walibi Holland trekt een omstreden reclamespotje voor een Halloweenevenement definitief terug. Het bedrijf zei eerder dat het spotje na zondag weer te zien zou zijn, maar nu kiest het park ervoor om het filmpje helemaal niet meer te tonen.

In de video is te zien dat enkele enge figuren geld bieden op een vrouw. De vrouw verdwijnt daarna in een shredder. Op de video kwam veel kritiek. Zo zei WOMEN Inc.: "We weten dat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is. Femicide is een nationale noodsituatie, geen marketingtruc."

Walibi zegt dat de beelden "in de huidige maatschappelijke context gevoelig kunnen liggen". Ook zegt het attractiepark het te "betreuren dat sommige mensen zich hierdoor gekwetst of ongemakkelijk hebben gevoeld". "Uit respect voor deze gevoelens en rekening houdend met de recente gebeurtenissen hebben wij besloten de commercial definitief terug te trekken uit al onze communicatie."