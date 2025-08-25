ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Walibi trekt omstreden reclamespotje helemaal terug

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 12:29
anp250825102 1
BIDDINGHUIZEN (ANP) - Attractiepark Walibi Holland trekt een omstreden reclamespotje voor een Halloweenevenement definitief terug. Het bedrijf zei eerder dat het spotje na zondag weer te zien zou zijn, maar nu kiest het park ervoor om het filmpje helemaal niet meer te tonen.
In de video is te zien dat enkele enge figuren geld bieden op een vrouw. De vrouw verdwijnt daarna in een shredder. Op de video kwam veel kritiek. Zo zei WOMEN Inc.: "We weten dat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is. Femicide is een nationale noodsituatie, geen marketingtruc."
Walibi zegt dat de beelden "in de huidige maatschappelijke context gevoelig kunnen liggen". Ook zegt het attractiepark het te "betreuren dat sommige mensen zich hierdoor gekwetst of ongemakkelijk hebben gevoeld". "Uit respect voor deze gevoelens en rekening houdend met de recente gebeurtenissen hebben wij besloten de commercial definitief terug te trekken uit al onze communicatie."
Vorig artikel

Noors opslagproject van Shell krijgt eerste CO2-injectie

Volgend artikel

Vier verdachten aangehouden na dood Nederlandse broers in Turkije

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers