Vierde Amerikaanse dode door Iraanse tegenaanvallen

TAMPA (ANP) - Een vierde Amerikaanse militair is omgekomen door Iraanse tegenaanvallen na de Amerikaans-Israëlische aanvallen op het land. De Amerikaan was eerder zwaargewond geraakt en is nu aan die verwondingen bezweken, zegt het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten.

CENTCOM, het operationele hoofdkwartier van de VS voor de regio, meldde zondag drie Amerikaanse doden en vijf zwaargewonden. Daarnaast zouden een aantal lichtgewonden zijn gevallen. President Donald Trump waarschuwde later dat er "waarschijnlijk meer" slachtoffers aan Amerikaanse zijde zouden volgen.

"Aanzienlijke gevechtshandelingen duren voort en ons verweer gaat door", laat CENTCOM weten.