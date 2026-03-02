ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vierde Amerikaanse dode door Iraanse tegenaanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 14:03
anp020326149 1
TAMPA (ANP) - Een vierde Amerikaanse militair is omgekomen door Iraanse tegenaanvallen na de Amerikaans-Israëlische aanvallen op het land. De Amerikaan was eerder zwaargewond geraakt en is nu aan die verwondingen bezweken, zegt het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten.
CENTCOM, het operationele hoofdkwartier van de VS voor de regio, meldde zondag drie Amerikaanse doden en vijf zwaargewonden. Daarnaast zouden een aantal lichtgewonden zijn gevallen. President Donald Trump waarschuwde later dat er "waarschijnlijk meer" slachtoffers aan Amerikaanse zijde zouden volgen.
"Aanzienlijke gevechtshandelingen duren voort en ons verweer gaat door", laat CENTCOM weten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Loading