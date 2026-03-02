ECONOMIE
Israël claimt dood baas inlichtingendienst Hezbollah

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 14:02
JERUZALEM (ANP) - Israël claimt de dood van het hoofd van Hezbollahs inlichtingendienst, Hoessein Moukalled. Dat meldt de Israëlische strijdmacht op X. Moukalled zou zijn omgekomen bij een aanval op de Libanese hoofdstad Beiroet. Het zuidelijke deel van die stad, Dahieh, geldt als uitvalsbasis van Hezbollah.
De Israëlische defensieminister Israël Katz waarschuwde maandag dat Hezbollah-leider Naim Qassem hetzelfde lot beschoren was als Ali Khamenei. De opperste leider van Iran kwam afgelopen weekend met enkele hoge Iraanse bestuurders om bij een luchtaanval op diens woon- en werkcomplex. Later eiste Israël die aanval op.
"We zullen hard toeslaan tegen Hezbollah. En Naim Qassem zal ondervinden dat wie Khamenei's pad volgt, zal eindigen als Khamenei - in de krochten van de hel", aldus Katz.
Het door Iran gesteunde Hezbollah zei zich aanvankelijk niet te mengen in een gewapende strijd tegen Israël en de VS, mits die zich zou beperken tot een kleinschalige aanval, niet gericht tegen het regime in Teheran.
