DEN HAAG (ANP) - Hulpdiensten hebben zaterdagavond een vierde overleden persoon onder het puin van de explosies aan de Tarwekamp vandaan gehaald. Dat meldt de brandweer.

Eerder werden al drie lichamen geborgen. Daarna vonden reddingswerkers iemand die nog in leven was. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.