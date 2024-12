SP-leider Dijk vindt steun voor motie Becker achteraf verkeerd

DEN HAAG (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk vindt het achteraf bezien verkeerd dat zijn partij een motie van VVD-Kamerlid Bente Becker over het bijhouden van gegevens van mensen met een migratieachtergrond heeft gesteund. De fractie heeft een "verkeerde afweging" gemaakt en "onvoldoende lang doorgepraat over de motie", zegt hij in een filmpje op X.

"We hadden ons er meer bewust van moeten zijn dat deze motie onzorgvuldig en te eenzijdig geformuleerd was", aldus Dijk. "We hadden dat moeten voorkomen."

De dinsdag ruim aangenomen motie vraagt het kabinet "gegevens over culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te houden". De motie kreeg naast de coalitiepartijen ook de steun van onder meer ChristenUnie en CDA. De motie veroorzaakte veel commotie.

Uitleg

Een "dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis" noemde Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) de motie. "Het is fundamenteel in strijd met ons eerste Grondwetsartikel, het gelijkheidsbeginsel. Het is in strijd met de rechtsstaatverklaring die de coalitiepartijen hebben opgesteld, maar waar zij geen moment naar om lijken te kijken."

Het CDA zette op zijn website een uitleg over de steun voor de motie. Die betekent "niet een politiestaat die de meningen van mensen nauwlettend in de gaten houdt. Daar gaat dit niet over", aldus het CDA. "Het betekent dat het Sociaal en Cultureel Planbureau periodiek onderzoek doet hiernaar met het oogmerk om de integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond te kunnen verbeteren."

Premier Dick Schoof zei vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie dat het kabinet "geen opvattingen van mensen met een migratieachtergrond gaat bijhouden". Volgens Becker is haar motie "totaal uit zijn verband gerukt".