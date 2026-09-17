ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vierde dode westnijlvirus, patiënt besmet door bloedtransfusie

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 11:38
anp170926137 1
Volg ons op Google Nieuws
BILTHOVEN (ANP) - Een vierde persoon is overleden na het westnijlvirus te hebben opgelopen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raakte deze persoon besmet door een bloedtransfusie. Maar of het virus de oorzaak van het overlijden is, of een kwetsbare gezondheid, is niet duidelijk.
Tien mensen zijn in de afgelopen periode positief getest op het virus. Het totale aantal gevallen stijgt daarmee naar 28.
Het westnijlvirus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. Als mensen besmet raken, kunnen ze griepachtige klachten krijgen. In een enkel geval kan infectie ook leiden tot hersenontsteking, hersenvliesontsteking of een vorm van polio. Bij die symptomen lopen mensen een kleine kans om te overlijden. Maar de meeste mensen merken er weinig tot niets van. Het RIVM schat dat in totaal enkele duizenden mensen in Nederland het virus hebben opgelopen.
loading

POPULAIR NIEUWS

header-kringloopwinkel-2026-1600x900

Kringloopwinkels halen recordomzet en verliezen tóch geld: dit merk je straks aan de kassa

stressed businesswoman holding her head pain having headache work there are people background

Burn-out met 28, na een jaar ontslagen: jongeren hebben het meest te verliezen bij korter ziekengeld

kabinet en coalitie praten verder over beteugelen energiekosten1663555986

Je werkgever betaalt straks bijna 8% premie aan een fonds met €50 miljard: waarom die miljarden niet naar zieke werknemers gaan

187490621_m

Dit zijn straks de grootste economieën ter wereld. China gaat de VS al bijna voorbij

header-repaircafe-buurtbankje-2026-1920x1080

747 Repair Cafés en duizenden bankjes: volgende week kun je je eigen buurt repareren

klimabenzin95 classic tanken benzine e10 brandstof 3

Benzine in België kost €2,06, in Nederland €2,39: zoveel bespaar je nu door over de grens te tanken

Loading