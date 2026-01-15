VN-chef boos op wereldleiders die samenwerking laten afsterven

NEW YORK (ANP/AFP) - António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft uitgehaald naar wereldleiders die in zijn ogen de internationale samenwerking laten afsterven. Hij noemde geen leiders of landen bij naam, maar sprak van grote geopolitieke verdeeldheid en veroordeelde alle schendingen van het internationale recht.

"Op het moment dat we de internationale samenwerking het meest nodig hebben, lijken we het minst bereid om die te gebruiken en erin te investeren", zei Guterres tijdens een jaarlijkse toespraak waarin hij zijn prioriteiten voor het komende jaar op een rij zet. Hij noemde specifiek de situaties in Oekraïne, de Gazastrook en Soedan.

Guterres zei ook "diep bezorgd" te zijn over het geweld tegen demonstranten in Iran. Later op donderdag vindt in de VN-Veiligheidsraad een bijeenkomst plaats over de situatie in Iran.

Bovendien veroordeelde de VN-chef het stopzetten van ontwikkelingshulpprogramma's, zoals de Verenigde Staten afgelopen jaar deden.