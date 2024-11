AMSTERDAM (ANP) - De vijf slachtoffers van het geweld van afgelopen nacht in Amsterdam die naar het ziekenhuis moesten, hebben vanochtend het ziekenhuis weer kunnen verlaten. Dit meldt de politie tijdens de ingelaste persconferentie in het stadhuis in Amsterdam. Er zijn daarnaast, voor zover nu bekend, twintig tot dertig supporters van Maccabi Tel Aviv lichtgewond geraakt.