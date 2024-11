Wangirifraude slaat weer toe: wat je (zeker níet) moet doen als je mysterieuze telefoontjes krijgt

Het zal je mogelijk bekend in de oren klinken: je ziet een gemiste oproep staan in je bellijst van een onbekend, heel apart nummer. Is het iets belangrijks, een vervelende callcentermedewerker die je iets wil aansmeren, of heel iets anders?

Vele duizenden Nederlanders krijgen deze vreemde telefoontjes vanuit het buitenland, waarbij de telefoon maar kort overgaat. De nummers zijn vaak langer dan tien cijfers, met een landcode die erg exotisch aandoet. Alles hierbij wijst op de zogenaamde Wangiri-fraude.

De telefoontjes lijken afkomstig uit verre oorden zoals Madagaskar (+261), de Filipijnen (+63), Iran (+98), Nigeria (+234), Bulgarije (+359), Ivoorkust (+225) en de Salomonseilanden (+677).

Een keer rinkelen

Wangirifraude, een Japanse vondst, betekent letterlijk 'één rinkel'. De beller laat de telefoon kort overgaan en hangt dan op, hopend dat je terugbelt. Doe je dat, dan bel je een peperduur betaalnummer. De telefoon blijft overgaan of je krijgt een pieptoon te horen, waardoor je denkt dat de ander heeft opgehangen.

Maar niets is minder waar. Je bent in ‘gesprek’ met een duur betaalnummer in het buitenland. Je hebt pas door wat er is gebeurd als je op je telefoonrekening hoge bedragen ziet staan. Het geld verdwijnt rechtstreeks in de zakken van oplichters.

Op Facebook stromen de verhalen binnen. "Mijn dochter werd door een nummer uit Madagaskar gebeld", schrijft iemand. Een ander: "Gisteren belden ze mijn moeder, maar gelukkig nam ze niet op!" Sommige mensen merken dat de beller direct ophangt zodra zij hun naam zeggen.

Adviezen om uit de problemen te blijven

De gouden regel: niet opnemen en zeker niet terugbellen. Fraudehelpdesk.nl adviseert om de nummers te blokkeren. En als je toch opneemt? “Het slachtoffer hoort een bandje met de kiestoon, zodat het net lijkt alsof er niet wordt opgenomen. Ondertussen loopt de teller door” waarschuwt Fraudehelpdesk.nl op hun website.