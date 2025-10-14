ECONOMIE
Vijf jaar celstraf voor doodsbedreiging tegen Nigel Farage

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 14:03
LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Een Afghaanse man heeft in Engeland vijf jaar gevangenisstraf gekregen voor een doodsbedreiging tegen de rechtspopulistische politicus Nigel Farage. Hij dreigde de leider van Reform UK een jaar geleden te doden in een filmpje op TikTok.
Fayaz Khan (26), die een kalasjnikov op zijn gezicht heeft getatoeëerd, zei in het filmpje onder meer "pop, pop, pop" en maakte schietgebaren. Hij reageerde daarmee op een video van Farage over illegale migratie.
Khan is ook veroordeeld voor het illegaal binnenkomen van het Verenigd Koninkrijk. Hij livestreamde zijn reis naar Engeland en werd op 31 oktober na aankomst opgepakt. Hij gaf toen een valse naam op.
Farage zei tijdens het proces dat hij "oprecht bezorgd" was. De politicus zat in de rechtbank toen de rechter de straf bekendmaakte.
