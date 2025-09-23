ECONOMIE
Vijf partijen ondertekenen groen stembusakkoord

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 9:28
bijgewerkt om dinsdag, 23 september 2025 om 9:37
De lijsttrekkers van GroenLinks-PvdA, D66, SP, ChristenUnie en Volt hebben dinsdag een stembusakkoord van Milieudefensie ondertekend. Met het akkoord spreken ze steun uit voor een reeks standpunten over duurzaamheid. Een daarvan is dat de CO2-heffing voor industrie terugkeert.
Bedrijven moeten een klimaatplan maken en "hun voetafdruk over de gehele keten in lijn brengen met het akkoord van Parijs", staat ook in het stuk. In Parijs is tien jaar geleden afgesproken om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden en liefst onder 1,5 graad.
Bedrijven met zo'n "Parijs-proof klimaatplan" moeten voorrang krijgen bij subsidies en aanbestedingen, vinden de vijf partijen. Voor fossiele subsidies moet een "rechtvaardig en snel afbouwpad" komen.
