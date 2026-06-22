Vijf partijen ronden coalitieonderhandelingen in Rotterdam af

ROTTERDAM (ANP) - De vijf partijen die samen het nieuwe stadsbestuur van Rotterdam vormen, verwachten vrijdag hun coalitieakkoord te presenteren. Een woordvoerder van de informateurs bevestigt dat maandag na berichtgeving door het AD en RTV Rijnmond. "De partijen gaan vandaag hun onderhandelingen afronden", zegt hij.

Het nieuwe college wordt gevormd door PRO, VVD, D66, CDA en Volt. Ze begonnen hun onderhandelingen eerder deze maand, nadat een poging om een college met een iets andere samenstelling te vormen was stukgelopen. PRO, VVD en D66 kwamen er niet uit met DENK. Nu is het dus wel gelukt, onder leiding van informateurs Diederik Samsom en Paul van Meenen.

Het nieuwe college telt tien wethouders. PRO is de grootste partij, met elf zetels in de raad. Dat zijn er net zoveel als Leefbaar Rotterdam, dat in de oppositie belandt. D66 en VVD hebben ieder vijf zetels, CDA en Volt dragen er allebei één bij. Dat levert in totaal 23 zetels op, de krapst mogelijke meerderheid in een raad met 45 zetels.