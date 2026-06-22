Golfer Clark wint US Open voor de tweede keer na spannend slot

SOUTHAMPTON (ANP/AFP) - Golfer Wyndham Clark heeft voor de tweede keer de US Open gewonnen. De 32-jarige Amerikaan hield in de laatste ronde op de bij New York gelegen Shinnecock Hills Golf Club net genoeg over van zijn ruime voorsprong, die hij al sinds de eerste ronde in handen had. Zo werd Clark de negende winnaar ooit die van begin tot eind leidde.

Landgenoot Sam Burns kwam nog dichtbij, maar moest uiteindelijk één slag toegeven op de tweevoudig winnaar. Clark eindigde het toernooi met 276 slagen (vier onder het baangemiddelde) nadat hij zich gedurende zijn slotronde had hersteld van een slecht begin.

Voor Clark, die omgerekend een kleine 4 miljoen euro mag bijschrijven, voelde zijn zege als "eerherstel". Vorig jaar haalde hij de cut niet en reageerde hij zijn frustratie af in de kleedkamers. Dat leidde nu tot boegeroep vanuit het publiek.

"Ik heb vorig jaar wat ongelukkige dingen gedaan waar ik echt spijt van heb. Hopelijk kan ik jullie uiteindelijk voor me winnen", zo richtte Clark zich tot de toeschouwers.