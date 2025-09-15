Tanzaniaan Simbu verovert wereldtitel marathon op de finishlijn

TOKIO (ANP) - De Tanzaniaanse hardloper Alphonce Felix Simbu heeft in Tokio de wereldtitel veroverd op de marathon. Hij wist na een lange eindsprint in het Japan National Stadium de Duitser Amanal Petros praktisch op de finishlijn voorbij te steken. Simbu en Petros kregen dezelfde tijd achter hun naam: 2.09.48.

De Italiaan Iliass Aouani liep naar het brons in 2.09.53. Tom Hendrikse, de enige Nederlandse deelnemer, eindigde als 43e in 2.19.57.

De Oegandese titelverdediger Victor Kiplangat bepaalde samen met zijn landgenoot Abel Chelangat vrijwel de hele wedstrijd over 42,195 kilometer het tempo. De twee moesten tegen het einde hun inspanningen bekopen en afhaken bij de koplopers.

In het stadion viel de spannende beslissing. Petros begon op de kunststofbaan aan een lange eindsprint en leek naar het goud te lopen, maar Simbu kwam met een ultieme versnelling nog net voorbij.