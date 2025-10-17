Vijf verdachten van rellen in Houten zijn weer vrij

UTRECHT (ANP) - De vijf verdachten van de gewelddadige betoging in Houten dinsdagavond zijn donderdagavond weer vrijgelaten. Ze hebben een dagvaarding meegekregen en moeten in januari voor de politierechter verschijnen, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en een wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling.

De betoging in Houten was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De betogers bekogelden tegendemonstranten en agenten met zwaar vuurwerk en eieren. Een agent raakte daardoor lichtgewond.

De verdachten zijn twee mannen van 23 en 35 jaar uit Houten, een 18-jarige man uit de gemeente Lopik, een 34-jarige man uit Alkmaar en een minderjarige jongen uit Alphen aan den Rijn. Die zat niet vast, maar had huisarrest.