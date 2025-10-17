ECONOMIE
Exportwaarde Nederlandse bloemen en planten gegroeid

Economie
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 12:58
anp171025127 1
ZOETERMEER (ANP) - De waarde van de Nederlandse export van bloemen en planten is over de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid. Dat meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) op basis van exportstatistieken van Floridata.
Volgens de VGB ging de totale exportwaarde in de eerste drie kwartalen met 2,4 procent omhoog tot 5,7 miljard euro. Bij bloemen was er een groei van 1 procent tot een waarde van 3,5 miljard euro, hoewel het volume afnam. Bij planten steeg de exportwaarde met 5 procent naar 2,2 miljard euro, met juist een toename van het volume.
"Planten presteren dit jaar uitzonderlijk goed. Sinds 2021 hebben we over de eerste drie kwartalen geen groei meer gezien. De vraag blijft stabiel en de omstandigheden voor vraag en aanbod zijn beter dan vorig jaar", zegt VGB-directeur Matthijs Mesken over de cijfers.
