Ministers: kabinet doet genoeg voor veilige verkiezingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 13:04
DEN HAAG (ANP) - De ministers Foort van Oosten (Justitie, VVD) en Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) vinden dat het demissionaire kabinet er al alles aan doet om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Ze reageren daarmee op premier Dick Schoof, die eerder deze week zei dat het kabinet "echt even een tandje bij moet zetten", gezien de bedreigingen en intimidatie van enkele lijsttrekkers.
Van Oosten wil niet kwijt of er extra maatregelen zijn genomen. Hij zegt desgevraagd dat de nationaal terreurbestrijder NCTV er bovenop zit. "En als er reden is, dan scherpt de NCTV altijd alles aan", zei hij vrijdag. "Het is heel simpel. Wat ik doe is wat ik altijd al deed en dat blijf ik met dezelfde scherpte doen, namelijk heel goed contact houden met de NCTV." Hij gaat ervan uit dat "men het goede werk doet". De veiligheidsminister heeft geen enkele twijfel dat dit niet goed zou gaan.
Rijkaart staat er "helemaal relaxed en rustig in". Hij heeft vanuit zijn "positie op dit moment als stelselverantwoordelijke voor de verkiezingen geen enkele indicatie dat de verkiezingen niet veilig zouden verlopen".
