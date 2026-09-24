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Vijfde persoon met westnijlvirus overleden, meer besmettingen

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 11:29
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BILTHOVEN (ANP) - Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het westnijlvirus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen: in de afgelopen week kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zestien meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. "Alle nieuwe patiënten kregen het westnijlvirus door de beet van een besmette mug", zegt het RIVM erbij.
In totaal zijn dit jaar vijf mensen overleden van wie vaststond dat ze waren besmet. Dat wil overigens niet per se zeggen dat het virus de directe doodsoorzaak is.
Het aantal vastgestelde besmettingen bij mensen is opgelopen tot 44. Meestal gebeurde dat nadat ze met klachten in het ziekenhuis waren opgenomen. Zuid-Holland telt de meeste gevallen: 23. Daarna volgt Utrecht met tien aangetoonde besmettingen. Ook in Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel hebben mensen het virus opgelopen.
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