Belgische dienst: aanslagen Luik en Antwerpen door oproep Iran

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Vercauteren, de directeur van de Belgische veiligheidsdienst OCAD, de overheidsinstantie die terrorismedreigingen analyseert.

Diegenen die achter de aanslagen zaten, hebben "zeker de oproep vanuit Iran beantwoord om wereldwijd Joodse en Israëlische belangen te raken", zegt de OCAD-baas in een Belgisch radioprogramma.

In België geldt momenteel dreigingsniveau drie voor terrorisme, van de in totaal vier niveaus. "We gingen richting een zekere normalisering op het niveau van de dreigingsmeldingen, maar de geopolitieke situatie, met name de Iranoorlog, kwam ertussen", stelt Vercauteren. "Toen hebben we een nieuwe toename in de meldingen gezien en hebben we twee kleine incidenten genoteerd, twee kleine aanslagen in Luik en Antwerpen, gelukkig zonder gewonden."