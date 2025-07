Vijftien westerse landen roepen op tot erkenning staat Palestina

Vijftien westerse landen hebben opgeroepen Palestina als staat te erkennen. Dit zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot vlak na een internationale conferentie in New York over de tweestatenoplossing voor het conflict tussen Israëli's en Palestijnen.

Frankrijk en veertien andere landen, waaronder Australië, Canada en Nieuw-Zeeland, hebben volgens Barrot deze oproep gedaan. De andere landen zijn: Andorra, Finland, Ierland, IJsland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, San Marino, Slovenië en Spanje.

Negen van de vijftien landen hebben Palestina nog niet als staat erkend. De Franse president Emmanuel Macron heeft afgelopen week aangekondigd dat hij dat op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september gaat doen.

Tijdens de tweedaagse conferentie in New York hebben Arabische landen de Palestijnse beweging Hamas gevraagd hun wapens over te dragen aan de Palestijnse Autoriteit. Ook Qatar, dat belangen van Hamas behartigt, deed dat.