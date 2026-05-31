Vijlbrief gaat met oppositie praten over sociale zekerheid

door anp
zondag, 31 mei 2026 om 12:38
DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief gaat deze week langs bij oppositiepartijen om te praten over afspraken over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei de minister van Sociale Zaken (D66) zondag bij Buitenhof. Hij noemde onder andere Progressief Nederland, nu nog als GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer, en JA21 als partijen waar hij mee wil praten.
Vorige week donderdag beëindigden de vakbonden de gesprekken met het kabinet, omdat Vijlbrief vasthoudt aan de bezuinigingen. De vakbonden en werkgevers gaan nu samen werken aan een plan, schrijft De Telegraaf zondag. "Ga je gang, zou ik zeggen", zei de bewindsman daarover. Vijlbrief hoopt dat de sociale partners snel weer aan tafel bij het kabinet komen om te praten over werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
De bezuinigingen staan voor miljarden in de boeken. Daar wil Vijlbrief in eerste instantie niet over discussiëren. "Ik leg de tabellen nu even opzij, laten we over de inhoud praten." Hij hield de optie open om dat geld op een andere begroting dan zijn eigen te halen.
