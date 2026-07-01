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Vijlbrief staat open voor extra toezicht bij worstelend UWV

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 17:11
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DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) staat open voor extra toezicht bij uitkeringsinstantie UWV. Dat heeft de D66-bewindsman gezegd in een debat met de Tweede Kamer, waar grote zorgen leven over de hardnekkige problemen bij de uitvoering van met name de uitkering bij arbeidsongeschiktheid (WIA).
Vijlbrief meldde vorige week dat de wachtlijst voor een WIA-beoordeling, ondanks ingrijpende maatregelen om de druk te verlichten, de afgelopen tijd weer langer is geworden. Het is om "moedeloos" van te worden, zei D66-Kamerlid Stephan Neijenhuis in het debat. "Ik heb nog niet het vertrouwen dat het goed gaat komen." Hij pleitte voor extra toezicht.
PRO-Kamerlid Mariëtte Patijn herhaalde haar pleidooi voor de aanstelling van een regeringscommissaris bij UWV. Vijlbrief sprak zich eerder uit tegen dit voorstel, maar erkende nu toch dat zo'n extra paar ogen van meerwaarde kan zijn. "Handig om daar iemand neer te zetten die er verstand van heeft." Hij beloofde snel na het zomerreces een aantal opties op een rijtje te zetten.
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