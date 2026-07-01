In deze landen wonen de meeste steenrijke mensen

In 2026 wonen wereldwijd meer dan een kwart miljoen ultra-rijke mensen in de Verenigde Staten, ruim twee keer zoveel als in China. Samen zijn deze twee landen goed voor circa 40 procent van alle ultra-high-net-worth individuals, terwijl groeilanden als India en Polen de snelste vermogenssprong maken.

De ranglijst van Visual Capitalist laat zien waar ultra-high-net-worth individuals (UHNWIs) zich concentreren: dat zijn mensen met een vermogen van tientallen tot honderden miljoenen dollars. Ze vormen slechts een fractie van de wereldbevolking, maar bezitten een “significant portion of the world’s wealth”, zoals de analyse het samenvat.

Aan de top van de lijst staan de Verenigde Staten, met ongeveer een kwart miljoen UHNWIs (ultra-high-net-worthindividual), waarmee het land de grootste vermogenshub ter wereld blijft. China volgt op afstand met bijna 115.000 ultra-rijken, wat neerkomt op minder dan de helft van het Amerikaanse aantal. Samen zijn de VS en China goed voor grofweg 40 procent van alle ultra-rijken in de ranking.

Daaronder volgen gevestigde Europese en Aziatische vermogenscentra als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Japan, die de top tien completeren. Europa blijft daarmee een centrale regio voor ultra-rijke inwoners, met meerdere landen in de bovenste regionen van de lijst.

Opvallend in de cijfers is de verschuiving sinds 2014. India klom in die periode van de 13e naar de 6e plaats, en telt nu bijna 16.000 UHNWIs. Volgens de analyse is dat één van de snelste vermogensuitbreidingen onder grote economieën, gedreven door snelle economische groei en een boom in tech en kapitaalmarkten.

Polen springt eruit als grootste procentuele stijger: sinds 2014 groeide de ultra-rijke populatie daar met circa 90 procent. Ook Saoedi-Arabië, Vietnam en Indonesië behoren tot de landen met sterke groei, wat onderstreept dat nieuwe vermogenshubs vooral in opkomende markten ontstaan.