Zelensky verwacht vooruitgang EU-lidmaatschap onder Ierland

DUBLIN (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de EU onder het voorzitterschap van Ierland zal worden voortgezet. Dat zei hij bij de overdrachtsceremonie van het halfjaarlijkse EU-voorzitterschap in Dublin.

De EU-toetredingsonderhandelingen bestaan in totaal uit zes onderhandelingsclusters, met ieder een eigen thema. Het eerste cluster dat nu wordt behandeld gaat over de rechtsstaat, mensenrechten en de rechterlijke macht in het land.

Een paar weken terug gingen de EU-leiders ermee akkoord dat het eerste zogeheten onderhandelingscluster tot EU-toetreding werd geopend voor Oekraïne. Zelensky dankte de leiders nogmaals en zegt erop te rekenen onder het Ierse voorzitterschap vooruitgang te boeken. "We kunnen nog vijf clusters openen. António, wat denk jij?", vroeg hij aan voorzitter van de EU-leiders António Costa. Costa antwoordde lachend dat hij het daarmee eens was.

Ierland neemt het voorzitterschap over van Cyprus.