Vind jij dat je het geslacht van je kind moet kunnen kiezen? Zoveel Nederlanders zijn vóór embryoselectie

Een op de zeven Nederlanders vindt dat embryoselectie moet worden toegestaan om het geslacht van je kind te kiezen. Tegelijkertijd vindt meer dan de helft van de mensen dat het strafbaar moet worden om hiervoor naar het buitenland af te reizen. Dat melden DataIM en DIT, het journalistieke platform van de EO, op basis van eigen onderzoek.

Een op de zeven Nederlanders (15 procent) vindt dat het moet worden toegestaan in Nederland om embryoselectie te gebruiken om het geslacht van een kind te kiezen, blijkt uit het onderzoek. Driekwart (76 procent) van de mensen is het daar niet mee eens. Dat ligt anders als het gaat om embryoselectie om ernstige, erfelijke ziektes te voorkomen. Ruim driekwart (77 procent) van de mensen vindt het goed dat dit is toegestaan in Nederland.

Een op de vier respondenten had een voorkeur voor het geslacht van hun kindje. Uiteindelijk had slechts een hele kleine groep (6 procent) het geslacht achteraf ook daadwerkelijk willen kiezen, als dit had gekund. Veruit de meeste ouders (94 procent) zouden niet overwegen om een eventuele toekomstige zwangerschap te beëindigen vanwege een voorkeur voor een bepaald geslacht.

Bron: DIT/EO