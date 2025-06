Vito Shukrula: Taghi en mij zijn groot onrecht aangedaan

AMSTERDAM (ANP) - Advocaat Vito Shukrula laat in een verklaring via zijn advocaat weten dat hem en zijn voormalig client Ridouan Taghi "groot onrecht" is aangedaan, "dat nog immer voortduurt". Shukrula is in april opgepakt op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi en zit nog altijd in voorarrest.

Zijn advocaat Sultan Kat deelde woensdag een schriftelijke verklaring namens Shukrula. Hij herhaalt daarin dat hij onschuldig is. "Ik hoop dat er ten aanzien van mijn detentie spoedig sprake zal zijn van herbezinning aan de zijde van het Openbaar Ministerie. Mijn lichaam is weliswaar opgesloten tussen zware betonnen muren, maar mijn geest is en blijft vrij. Ik blijf geloof houden in de rechtsstaat en mijn spoedige vrijlating."