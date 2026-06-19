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VK: Andy Burnham wint lokale verkiezingen en kan Starmer uitdagen

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 4:29
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MAKERFIELD (ANP) - Bij tussentijdse verkiezingen in het Engelse kiesdistrict Makerfield is Labour-kandidaat Andy Burnham gekozen als nieuw parlementslid. Burnham (56) is de huidige burgemeester van Manchester en kan nu met zijn verworven zetel in het Britse parlement het leiderschap van Labour opeisen.
Hij heeft eerder al gezegd het te willen opnemen tegen de impopulaire Britse premier en partijgenoot Keir Starmer als hij zou winnen. De verkiezingen, die Burnham met 54 procent van de stemmen won, werden dan ook met grote belangstelling gevolgd.
Een Britse premier kan door de eigen partij aan de kant worden geschoven en worden opgevolgd zonder nieuwe verkiezingen. De volgende parlementsverkiezingen in het VK moeten uiterlijk half augustus 2029 plaatsvinden.
Burnham is al sinds zijn 15e lid van Labour en geldt als een van de kopstukken van de partij. Hij deed eerder al diverse pogingen om de leider van Labour en het land te worden.
De verkiezingen waren nodig omdat partijgenoot Josh Simons had aangekondigd af te treden, mede omdat hij verwikkeld was in een schandaal rondom journalisten die hij valselijk had beschuldigd propagandisten van Rusland te zijn.
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