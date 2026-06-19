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Vicepresident JD Vance uiteindelijk toch niet naar Zwitserland

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 4:30
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WASHINGTON (ANP) - De vicepresident van de Verenigde Staten, JD Vance, zal donderdagavond uiteindelijk niet naar Zwitserland afreizen om de onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran te starten. Dat heeft het Witte Huis in een verklaring bekendgemaakt.
"De plannen voor de komende technische besprekingen zijn nog niet definitief vastgesteld, en de Amerikaanse delegatie heeft zich voorbereid om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. Maar de logistiek rond deze onderhandelingen is nooit eenvoudig of voorspelbaar geweest. Voorlopig zal de vicepresident vanavond niet vertrekken", aldus het persbericht.
JD Vance had eerder verklaard dat de termijn van 60 dagen voor het definitieve vredesakkoord tussen de VS en Iran vanaf donderdag zou ingaan en dat hij "dit weekend" naar Zwitserland zou kunnen reizen, maar dat hij dit niet kon garanderen.
Beide landen ondertekenden woensdag het zogenoemde memorandum van overeenstemming.
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