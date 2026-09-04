VK: Falklandeilanden zijn Brits omdat inwoners dat willen

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse minister van Defensie, Wes Streeting, zei vrijdag dat de Falklandeilanden "Brits zijn omdat de inwoners van de Falklandeilanden ervoor kiezen Brits te zijn". Hij reageerde daarmee op de Argentijnse president Javier Milei, die in een televisietoespraak hernieuwde aanspraak maakte op de eilanden.

"De Britse steun voor het gebied is absoluut en onwrikbaar", reageerde Streeting op sociale media.

In zijn toespraak op de nationale televisie stelde Milei dat "gunstige winden" de Argentijnse claim op de eilanden ondersteunen. Hij kondigde aan de sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden aan te scherpen.

De speech van Milei volgt nadat de Amerikaanse president Donald Trump maandag zei niet uit te sluiten het Amerikaanse standpunt van neutraliteit ten aanzien van de eilanden te "herzien".

In 1982 viel Argentinië de Falklandeilanden binnen. Na een korte oorlog bleven de eilanden Brits grondgebied, al wordt dit door Buenos Aires betwist.