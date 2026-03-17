VK gaat Oekraïense dronekennis nog meer aanspreken

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk gaat meer gebruikmaken van de Oekraïense kennis en kunde in de verdediging tegen drones. Dat is volgens hen nodig nu tegenstanders in Europa, het Midden-Oosten en wereldwijd goedkope onbemande vliegtuigjes inzetten tegen kwetsbare samenlevingen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Britse premier Keir Starmer willen dinsdag in Londen een samenwerkingsovereenkomst tekenen.

Oekraïne weet na vier jaar oorlog met Rusland als geen ander hoe het vijandelijke drones kan pareren, roemt Starmer. Het VK zou zijn industrie kunnen inbrengen.

De twee bondgenoten gaan niet alleen samen drones maken, maar ook op andere vlakken werken aan innovatie. Zo betaalt het VK een nieuw kenniscentrum voor kunstmatige intelligentie in het Oekraïense ministerie van Defensie. De inzet van AI moet "op het slagveld een voorsprong opleveren".

Behalve Zelensky wordt ook NAVO-topman Mark Rutte in Londen verwacht.