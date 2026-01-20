VK keurt komst Chinese 'mega-ambassade' goed

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse autoriteiten hebben toestemming gegeven voor de komst van een Chinese 'mega-ambassade' in Londen. Daarmee moet volgens Britse media voorlopig een einde komen aan het gesteggel over de omstreden diplomatieke post.

China wil in Londen de grootste Chinese ambassade in Europa bouwen en kocht daar al in 2018 grond voor aan. Dat leidde tot verzet van activisten, politici en omwonenden. De Chinese president Xi Jinping besprak de kwestie uiteindelijk met de Britse premier Keir Starmer.

Critici maakten zich onder meer zorgen over mogelijke spionage. De veiligheidsdiensten hebben volgens de krant The Guardian aangegeven de risico's als beheersbaar te zien. De Britse overheid keurde het bouwplan uiteindelijk goed in aanloop naar een bezoek van Starmer aan China.