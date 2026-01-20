ECONOMIE
Formule 1-team Mercedes ziet topontwerper dit jaar vertrekken

Sport
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 12:46
anp200126132 1
LONDEN (ANP/RTR) - Topontwerper John Owen verlaat in de loop van dit jaar het Formule 1-team van Mercedes. De 52-jarige Brit was sinds 2007 werkzaam voor het team.
Owen was tussen 2014 en 2021 betrokken bij de acht constructeurstitels op rij voor Mercedes. Vorig jaar eindigde het team als tweede in het constructeurskampioenschap, achter McLaren.
"We kunnen bevestigen dat John Owen heeft besloten dat dit het juiste moment is om een ​​pauze te nemen en dat hij later dit jaar het team verlaat, na de overdracht aan zijn opvolger", verklaarde Mercedes.
