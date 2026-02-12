Adyen en Magnum hard onderuit op Damrak na kwartaalupdates

AMSTERDAM (ANP) - Adyen en Magnum behoorden donderdag tot de grote verliezers op de Amsterdamse beurs na tegenvallende kwartaalberichten. Betaalbedrijf Adyen, dat betalingen verwerkt voor bedrijven als HelloFresh, Spotify en Groupon, kelderde 20 procent ondanks een stevige stijging van de omzet in de tweede helft van 2025. Voor dit jaar werd de omzetverwachting echter bijgesteld tot een groei van 20 tot 22 procent. Eerder rekende Adyen nog op een omzetstijging van 20 tot 25 procent.

Magnum leverde 14 procent in. Het ijsbedrijf achter merken als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's zag de nettowinst vorig jaar flink dalen. Dat had onder meer te maken met kosten voor de afsplitsing van Unilever, die in december met de beursgang van Magnum in Amsterdam werd afgerond. Ook de opbrengsten daalden licht.

De algehele stemming op het Damrak was licht negatief na een stroom van bedrijfsresultaten. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 1004,80 punten.